Chi fa fa jogging sulla neve?

Stretching e addominali per la linea

29/2/2012

Imbacuccata fino al collo, con cappello di lana e occhialoni, l'atletica anchor woman dalle famose e formose labbra si dedica allo sport per tenersi in forma. Stretching, corsa sostenuta e poi respirazione e marcia. Il tutto su un manto di neve con appena qualche grado sopra lo zero. A 55 anni Lilli Gruber è sempre smagliante. Voto? Più di otto e mezzo.

foto Olycom

Con il marito Jacques Charmelot fa jogging nel parco a Roma, poi si ferma per eseguire una serie di addominali sdraiandosi su un muretto e per fare stretching. Un allenamento davvero impeccabile. Lilli si tiene in forma e si vede. Le gambe toniche e sinuose sono la prova.