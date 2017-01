La doppia versione della Kardashian

Kim twitta una foto dal bagno di casa

29/2/2012

Bella con e senza trucco. Le curve bombastiche di Kim Kardashian sono impeccabili anche con un paio di pantaloncini larghi in vita e con un top sportivo nel bagno di casa. La regina dei reality twitta una sua immagine scattata prima di sottoporsi a trucco e parrucco per dimostrare quanto sia sexy e sensuale anche senza gli abiti eleganti da red carpet e senza la pelle tirata a lucido da una sessione di make up.

foto Twitter

Ormai è diventata un'ossessione per le star fotografarsi nel bagno in versione nature prima di infilarsi l'abito griffato e dimostrare di essere belle ed eccitanti in ogni caso. E così anche Kim, dopo aver mostrato la sua foto con e senza trucco, scatta un'immagine ritraendosi in versione casalinga. Indossa un paio di pantaloni della tuta larghi, a vita bassa, che lasciano scoperto il ventre piatto e sensuale. Il seno è avvolto in un top in tinta col pantalone che lascia morbide le sue forme prorompenti. I capelli sono sciolti sulle spalle e tra le mani ha il cellulare. Ma siamo proprio sicuri che questa sia una versione nature? La Kardashian in realtà sembra in posa e pronta per un set fotografico... direttamente nel bagno di casa.