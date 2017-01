Gianna, mamma a tempo pieno di Penelope

"Diventare mamma dopo i 50 anni mi ha fatto bene"

29/2/2012

Attaccata da molti per la sua gravidanza dopo i 50 anni, Gianna Nannini prosegue per la sua strada, mano nella mano della piccola Penelope. Nessun tour in programma, per un anno il microfono è stato appeso al chiodo per godersi ogni singolo progresso della sua bambina di quindici mesi che, proprio in questo periodo, sta muovendo i primi passi da sola.

foto Diva e Donna

E' un momento magico per la rockstar senese che a 55 anni trascorre le sue giornate da mamma a tempo pieno dimenticandosi spesso anche di mangiare. Sulle pagine di Diva e Donna confessa: "A stare dietro a Penelope consumo un sacco di energie. Passano le ore senza che me ne renda conto".



Quando parla della sua bimba, si illumina e ammette: "Penelope me l'aspettavo così: con tanti capelli. E, infatti, ne ha tantissimi. E anche una voce pazzesca. Del resto abbiamo messo il cordone ombelicale sotto la rosa". Si tratta di una tradizione toscana: se si seppellisce un pezzettino di cordone nella terra sotto una pianta di rose, al neonato verrà una bella voce.



Di certo alla cantante, che sta già lavorando al suo nuovo album dopo il successo di Io e te, la grinta non manca a conferma del fatto che avere un figlio in età avanzata non sia un problema, anzi. "E' scientificamente provato che fare un figlio dopo i cinquant'anni fa bene: aiuta il ricambio delle cellule. Mi è pure migliorato il fisico...", parola di Nannini.