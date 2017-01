Kate Upton veste i panni di Marilyn

La modella nuda per Muse Magazine

29/2/2012

Non ha ancora 20 anni ma le sue curve mozzafiato hanno già fatto più volte il giro del mondo sulle cover più glamour, da Sports Illustrated a GQ. Adesso Kate Upton, giunonica bionda americana dalle forme generose posa nuda e sensuale per Muse Magazine nei panni di... Marilyn Monroe.

foto Muse Magazine

Da modella quasi sconosciuta la sexy Kate è diventata in pochissimo tempo una delle top più richieste e gettonate del fashion system. Tutti la vogliono, tutti la cercano. Preferibilmente senza veli.



E lei posa, con nonchalance, spogliandosi quando le viene richiesto per mostrare quelle curve conturbanti che le hanno fatto guadagnare l'anno scorso il titolo di "corpo perfetto dell'anno".



Negli scatti di Sebastian Faena per Muse Magazine la Upton è più bollente che mai. Pose retrò, da diva anni '50 e pochi abiti addosso. Il suo look migliore.