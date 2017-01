Addio tra la Barriales e Gibernau

Dopo due anni d'amore tornano single

29/2/2012

E' tempo di cambiamenti per Laura Barriales. Dopo aver lasciato il suo ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi la modella spagnola ha detto addio anche al fidanzato, il campione di motociclismo Sete Gibernau col quale stava da due anni. Su Twitter rassicura i suoi fan: “Sto bene ragazzi... Sono momenti di cambiamento per me... Ma il sorriso rimane sempre”.

foto Olycom

Soltanto qualche settimana fa aveva raccontato di essere felice accanto al pilota e di essere molto innamorata, eppure dopo San Valentino la crisi era più che ufficiale: “L'amore può allontanarci... La vita continuerà!”, scriveva una sera la bella spagnola. Negli ultimi tempi pare che Sete facesse pressing perché Laura si trasferisse in Spagna perché la distanza li stava allontanando, ma la Barriales ama l'Italia e non era disposta a volare via...



“Qui a Milano giornata grigia... Tutto il giorno in casa! Momenti di meditazione sulla mia vita personale” cinguettava. Ora che anche a Milano è arrivato il sole e un timido tepore primaverile la Barriales si sente più forte. Tanto da pensare ancora col sorriso all'amore e twittare: “Di fronte a me sul treno x Roma, un matrimonio di anziani che si tengono per mano e si guardano con tanto amore... La scena + bella al mondo!”.