Alle star piace il lato fetish delle scarpe

Su Twitter impazzano autoscatti bollenti

29/2/2012

Una vena fetish serpeggia sui profili Twitter e Facebook delle star. Da Caterina Balivo a Elisabetta Canalis, passando per Federica Panicucci, Rihanna o Kate Upton le celebrities amano l'autoscatto di ispirazione feticista. Scarpe in primo piano per la gioia dei seguaci dei piedi.

foto Twitter

Che la scarpa femminile, meglio se con il tacco e qualche laccetto, abbia da sempre rappresentato un dettaglio sensuale e un'arma di seduzione irresistibile le star lo sanno bene. Ecco perché molte di loro si dichiarano "shoes-addicted", ovvero vere e proprie fanatiche delle calzature. E su Twitter postano scatti bollenti in cui mostrano il loro lato più fetish.



Alessia Marcuzzi sceglie dei sandali tacco 12 arancioni legati fino alla caviglia, Caterina Balivo delle décolleté rosa shocking col tacco a spillo argentato, Elisabetta Canalis preferisce il classico modello nero, Jessica Simpson delle peep-toe con plateau leopardato molto pin up. Tacco stratosferico e vernice lucida per Kate Upton, che le indossa su jeans super skinny, come Federica Panicucci, che ama però la pelle in stile coccodrillo.



“Non so chi abbia inventato le scarpe con i tacchi alti, ma tutti gli uomini gli devono molto”, diceva Marilyn Monroe. E le star non le danno torto. Chi dice tacco dice donna. E seduzione. A spillo o tempestato di strass, a cuneo o a puntale, a stiletto o a virgola, l’importante è mostrarlo meglio se con un malizioso risvolto fetish.