Irina Shayk è sexy... in tutti i modi

Look casual o elegante? E' lei che fa la differenza

28/2/2012

Irina Shayk è bella, bellissima e indiscutibilmente sexy, con qualsiasi cosa abbia indosso. Meglio ancora se poco. Testimonial per una linea di scarpe casual, in shorts di jeans e camicetta legata davanti, oppure elegante e raffinata come sugli ultimi red carpet, dove ha sfoggiato abiti con spacchi mozzafiato turbando tutti con le sue curve conturbanti.

foto Facebook

Al party per la Elton John Aids Fondation in bianco e al Vanity Fair Oscar Party in abito dorato, la seducente modella russa, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha dato sfoggio della sua incredibile bellezza e ha poi postato su Facebook anche le foto pre evento, scattate con il cellulare.



Ma anche solo con un paio di mini pantaloncini in jeans e una camicetta corta che lascia scoperta la pancia, come nella nuova campagna per una linea di scarpe casual spagnola la XTI, Irina sa risultare seducente e irresistibile. Una bellezza da Oscar, che lascia sempre senza parole. E' lei a fare la differenza.