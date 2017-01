Kasia elegante e sexy alle sfilate

La Smutniak nel parterre di Armani

28/2/2012

Kasia Smutniak torna a calcare le scene dopo il periodo buio vissuto dopo la scomparsa di Pietro Taricone. Alla sua prima uscita ufficiale a un evento mondano a Berlino per il Film Festival ha indossato un meraviglioso abito kimono nero, nella settimana della moda milanese ha presenziato a diversi eventi ed è apparsa più bella che mai. L'attrice polacca nel parterre Armani ha vestito un elegante tubino nero impreziosito da un fiocco sul girovita.

foto LaPresse

Acconciatura morbida appena sopra le spalle, contrasti di colore tra le ciocche di capelli e trucco leggero e raffinato. La Smutniak ha indossato un abito molto semplice, ma di gran classe che valorizzava la sua figura magra e proporzionata. Sulle labbra un sorriso appena accennato e quello sguardo che finalmente è tornato a ridere. Per la settimana della moda milanese l'attrice, ora compagna di Domenico Procacci, ha mostrato il suo charme in modo equilibrato e delicato. Mai un'esagerazione o un colpo di testa, ma uno stile sobrio e sempre raffinato per la bella Kasia.