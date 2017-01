Qualche chilo di troppo per Muccino

Gabriele a Roma appare decisamente appesantito

28/2/2012

Da quando è diventato di casa negli Stati Uniti, Gabriele Muccino deve aver abbandonato la dieta mediterranea. A Roma per girare uno spot appare decisamente appesantito, sotto il cardigan color carta da zucchero si nasconde una pancia... di un certo spessore. Anche la stempiatura avanza sulla testa. Ma il regista de L'ultimo bacio sta bene così. In compagnia della sua Angelica è felice e sereno, anche con qualche chilo in più.

foto LaPresse

Alla faccia delle calorie e della prova costume, Muccino si presenta in Via Veneto a Roma, con un fisico tutt'altro che tonico. Impegnato con le riprese di uno spot non nasconde, sia seduto, sia in piedi, il suo ventre decisamente gonfio. E' risaputo che in America dove trascorre una buona parte del suo tempo (il 7 marzo uscirà il suo ultimo film Playing the field), il cibo non sia dei più sani. Che abbia esagerato con hot dog e bibite gassate?



La compagna, che lo abbraccia teneramente, come mostrano gli scatti di Oggi, non fa caso alle forme lievitate del suo Gabriele e insieme ridono spensierati, del resto è proprio lui ad ammettere: "Prima ero troppo concentrato sui film, Angelica contribuisce invece al mio benessere spirituale".

Quando Mens sana in corpore sano non corrisponde sempre a verità!