Le vip mostrano la "farfalla"

Come Belen anche Moric o Chiatti

28/2/2012

Sull'inguine di Belen è la più hot, ma di farfalline che svolazzano sul corpo delle vip ce ne sono parecchie. Dal collo di Vanessa Hudgens alla spalla di Elena Santarelli, passando per il fondoschiena di Nina Moric o quello di Laura Chiatti. Secondo un recente sondaggio le ragazze vogliono farsi tatuare la farfalla sulla scia della Rodriguez. Chissà se questa nuova moda... volerà via in fretta o no. Intanto ecco una carrellata di farfalle famose.

foto Olycom

Lo spacco esagerato di Belen sul palco dell'Ariston ha incantato tutti e quel tattoo svolazzante sull'inguine è entrato nella storia non solo della tv. Si è discusso parecchio sul fatto che la bella argentina abbia osato un po' troppo, ma il successo è stato tantissimo. Tanto che ora il tatuaggio della Rodriguez è diventato una tendenza di moda. Secondo un sondaggio condotto da Codacons in collaborazione con l'Agi, due negozi di tattoo su tre riceverebbero richieste di farfalline: un vero e proprio boom in vista dell'estate. Le emulatrici hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni.



Ma Belen non è l'unica dello showbiz ad aver scelto un disegno così. Una farfallina si è posata sulla spalla di Elena Santarelli e su quella della nuotatrice francese Laure Manaudou, sul polso di Melissa Satta, sul fondoschiena di Nina Moric e su quello di Laura Chiatti, sulla coscia di Serena Grandi. Voglia di trasgredire, di simboleggiare una rinascita o una spiccata femminilità o semplicemente un significato molto personale. Come quello di Vanessa Hudgens che se l'è incisa sul collo e in un'intervista ha raccontato: “Una farfalla si è posata sulla pancia di mia madre prima che io nascessi ed è per questo che mi chiamo Vanessa che in latino significa farfalla”.