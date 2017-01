"Perché piaccio tanto agli uomini? Immagino, per gli occhi"

La modella Mariana Almeida si racconta a Max

28/2/2012

Mariana ha 23 anni, ama il suo pazzo mondo fatto di viaggi e incontri speciali e appena può si tuffa nel mondo dei social network per restare in contatto con i suoi amici. Pochi colpi di testa per la bellissima modella brasiliana e tanto lavoro sulle passerelle. Sguardo malizioso, capelli lunghissimi un po' selvaggi e fisico mozzafiato sono il suo bigliettino da visita.

foto Max

Scoperta mentre andava a scuola in un piccolo paese vicino a San Paolo racconta: "Il primo contratto era in Giappone... un inizio piuttosto buffo: non sapevo neanche una parola di inglese, zero. Ero completamente... Lost in translation», racconta a Max. L'ostacolo lingua è ormai superato, l'importante è riuscire a mantenere i piedi per terra. "Ringrazio la mia famiglia che, come nella più tipica tradizione brasiliana, è molto grande e molto unita. Ho sempre avuto il loro supporto, questo mi ha aiutato".



Ogni mattina, appena apre i suoi luminosi occhi verdi, dà uno sguardo al suo oroscopo, è Sagittario. "E poi cerco di fare yoga, almeno due volte la settimana". Legge i giornali di moda e ascolta Yann Tiersen. Quando è in viaggio ammette: "Amo incontrare persone di diverse culture, vivere nelle grandi città, provare nuove cucine e poi adoro la moda, quindi mi considero fortunata a essere parte di questo mondo. Certo, questa vita richiede molta pazienza". E poi, grazie ai social network non si sente mai sola, ama restare in contatto con gli amici brasiliani e con quelli che incontra lungo la strada.

Giovane, senza grilli per la testa ha fatto poche pazzie nella sua vita: "Ho preso qualche multa, confesso di essermi ubriacata un paio di volte quand’ero minorenne e ho scaricato un po’ di canzoni, in passato... cose di cui non vado orgogliosa".

Il fidanzato adora il surf e insieme a lui ha trascorso le vacanze invernali alle Hawaii dove ha provato ad andare sulla tavola. "Divertente", dice. Ma la cosa che le riesce meglio è sicuramente posare. Sexy e maliziosa. A cavalcioni di una sedia, sull'uscio di un caravan o sul cofano di una macchina è capace di sprigionare tutta la sua sensualità.