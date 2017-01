Canalis superstar a Los Angeles

Elisabetta,look convincente ed efficace

27/2/2012

Gioca a fare il broncio davanti alle telecamere, scuote i suoi capelli mori e riccioloni, sbatte gli occhi e muove sinuosa le sue gambe lunghe e magre che sbucano dallo spacco vertiginoso. Chi aveva detto che Elisabetta Canalis aveva bisogno di George Clooney per partecipare agli eventi importanti negli States si deve ricredere. La showgirl sarda è la madrina del VII Los Angeles Italia Film Fashion and Art Fest e gli sguardi sono solo per lei.

foto LaPresse

Dopo aver partecipato al festival di Sanremo ed essere volata a Roma per qualche giorno di relax e shopping con il nuovo fidanzato Steve-O, la ex velina è tornata in California in mezzo alle star americane. E così, mentre George Clooney si fa accompagnare alla cerimonia degli Oscar con la nuova fidanzata Stacy Keibler vestita color oro come fosse una statuetta, la Canalis ruba la scena a tutti nella manifestazione californiana conquistando il plauso dei giornali Usa. Non è più “la fidanzata di”, ma compare come madrina e riempie la scena, senza far rimpiangere il ruolo di compagna del bel Clooney.



Fa le smorfie, sembra imbronciata e seria, ma in realtà gioca con le sue labbra carnose e gli occhi seducenti, mostrando il suo fisico perfetto avvolto in un elegante abito nero, lungo fino ai piedi. Lascia scoperte le spalle abbronzate e muscolose, fa intravedere le gambe attraverso uno spacco da brivido e sfoggia uno smalto nero sulle dita delle mani e dei piedi, chiusi in un paio di sandali dal plateau molto alto. Il suo look è convincente ed efficace e le critiche sono solo positive.