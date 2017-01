E' di Karen del Castillo il lato b più bello

La sexy colombiana sbaraglia la concorrenza

27/2/2012

Si chiama Karen del Castillo, è colombiana e ha sbaragliato la concorrenza a "colpi di lato b" al concorso Miss Reef 2012. Sotto il sole di Renaca, in Cile, ha sfilato insieme ad altre partecipanti, in tanga e magliettina corta. Come ogni anno la manifestazione ha premiato il miglior corpo della stagione estiva con uno sguardo attento proprio al sedere delle formose partecipanti.

foto Ap/Lapresse

Un concorso da evitare per chi soffre d'infarto, perché la visione di tanta bellezza può mettere alla prova anche il cuore dei più sani. Ragazze dal fisico scolpito ondeggiavano in spiaggia con fare ammiccante per contendersi l'ambita fascia.



Centinaia di turisti hanno assistito alla manifestazione con particolare interesse. Ragazze sorridenti, felici di mostrare il loro "lato migliore", sodo e senza, imperfezioni sventolavano maliziosamente il numero abbinato che gli permetteva di essere votate. E, tra le tante, il titolo l'ha guadagnato una bellissima colombiana dal sorriso catalizzante... proprio come il suo sedere.