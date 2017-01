La Brilli con i capezzoli al vento

Sotto il maglioncino si vede tutto

27/2/2012

Oggi come vent'anni fa. Il seno di Nancy Brilli torna a incantare. Se nell'estate del 1992 il topless dell'attrice paparazzato a Ponza da Novella 2000 era destinato ad entrare nella storia dei seni più belli d'Italia, ora la Brilli in giro per Milano con un maglioncino senza reggiseno continua a sfoggiare curve da capogiro. Per la verità qualche ritocco c'è stato, grazie anche alle mani esperte del compagno di Nancy, Roy De Vita.

foto Olycom

Dolcevita panna abbinato a un cardigan lungo sui fianchi e aperto sopra, pantaloni neri e scarpe alte. La Brilli passeggia per le vie del centro del capoluogo meneghino e sfoggia un fisico sempre al top. Non porta il reggiseno e i capezzoli spuntano dalla maglia di lana come per magia regalando un siparietto bollente. Accanto a Nancy c'è il compagno, il chirurgo estetico Roy De Vita, cui si deve un capolavoro del genere. Pare infatti che negli anni il topless florido e perfetto di Nancy abbia subito qualche “aggiustamento” e il merito dei risultati grandiosi sia di Roy.