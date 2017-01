Valentino Rossi torna single

Lui e Marwa non si vedono più insieme

27/2/2012

Proprio mentre sta scaldando il motore della sua Ducati, l'asso delle due ruote deve fare i conti con gli affari di cuore. Pare infatti che dopo due anni d'amore la sua relazione con Marwa Klebi sia giunta al capolinea. I due non si vedono insieme da molto tempo e le voci di una rottura si fanno insistenti. C'è chi giura che Vale e Marwa abbiano smesso di frequentarsi già da alcune settimane.

foto Facebook

Il 16 febbraio, alla festa di compleanno del pilota, della fidanzata nemmeno l'ombra e così anche al concerto di Jovanotti della scorsa settimana a Rimini. Rossi era in compagnia di alcuni amici. In questo caso due indizi fanno una prova visto che, dall'ufficializzazione della storia avvenuta al Chiambretti Night più o meno a un anno dalla loro unione, li abbiamo visti sempre insieme. Lei spesso lo seguiva nelle gare in giro per il mondo, poi le vacanze insieme, dall'Acquafan "dietro casa" alle vacanze ai Caraibi a quelle consumate a bordo di un lussuoso yacht. Poi le voci di una gravidanza e di un imminente matrimonio, subito smentite dal nove volte campione del mondo.



Sembrava una storia da favola quella tra il motociclista e la cameriera che lavorava per mantenersi gli studi. Ma non tutte le storie sono a lieto fine. E la notizia di una crisi circolava già da qualche mese. Ora lui è in Malesia con la sua rossa Ducati in attesa di disputare un motomondiale migliore di quello dello scorso anno e di lei non abbiamo notizie.

Che questa volta sia proprio "The Doctor" ad avere bisogno di cure?