Bianca Balti, baci impetuosi

Chi trattiene il fidanzato?

27/2/2012

Accanto ad una bellezza come Bianca Balti in pochi saprebbero trattenersi. Tanto meno il suo fidanzato, Francesco Mele. I due, in giro per le vie di Milano, incuranti della folla, si baciano con passione, sperimentando le varie posizioni della bocca e della lingua. Il tutto sotto i riflettori attenti dei paparazzi.

foto Olycom

La splendida modella, su tacchi altissimi e senza calze, pantaloni stretti su gambe lunghe e sinuose e una camicia azzurra, non riesce a trattenere l'impetuoso fidanzato, musicista del gruppo milanese "Cats", dal look che richiama un po' quello di Morgan e occhialini neri alla John Lennon.



Il signor Mele sembra quasi voler sottolineare la sua preziosa "proprietà": Bianca è mia e ve lo dimostro, sembra voler dire. E via con una serie ininterrotta e continua di baci. Per i passanti, un vero manuale sull'argomento.