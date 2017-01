Eva Longoria, décolleté in primo piano

Al party la "casalinga disperata" è super sexy

24/2/2012

Occhi puntati sul décolleté di Eva Longoria. E' successo l'altra sera al party organizzato da Vanity Fair e Chrysler in onore della Eva Longoria Foundation al ristorante Beso di Hollywood. La casalinga disperata ha oscurato, in sex appeal, le altre ospiti celebri come Victoria Beckham, Felicity Huffman e Kate Beckinsale, sfoggiando un abito con scollatura mozzafiato.

foto Afp

I flash non hanno perso occasione per immortalare la sexy Eva da tutte le angolazioni "sperando" in un incidente sexy. Il seno infatti era appena "coperto" dal corpetto nero spaccato letteralmente a metà sul davanti. Nessun siparietto osé però e ci si è dovuti accontentare della già ampia visione sul décolleté offerta dall'abito nero.



Un momento di gloria per la Longoria, che, dopo la separazione dal marito Tony Parker, sta vivendo la sua nuova love story, con qualche alto e basso, insieme al fratello di Penelope, Eduardo Cruz, più giovane di lei di 10 anni. I toy boy però si sa ad Hollywood vanno ormai di moda. E la casalinga disperata sembra decisa a non lasciarsi sfuggire il suo, con il quale ha anche postato una bella immagine romantica su Twitter. A lui, il suo giovane amore, che le ha fatto tornare il sorriso, dedica il suo look super sexy. "L’unica cosa che voglio dire è che sono stato molto fortunata a trovare Edu”, ha detto Eva in un'intervista a Vanity