Per la Bellucci è già estate

Monica sbarca a Milano sfoggiando senza calze dei sandali con zeppa

24/2/2012

Seria, nascosta dietro grandi occhialoni da sole si nasconde una stupenda Monica Bellucci pizzicata in aeroporto a Milano insieme alla sua bambina Léonie e all'inseparabile tata. Anche se i primi raggi di sole si sono fatti da poco spazio nel cielo del capoluogo, l'attrice osa con un look semi estivo. Coperta da un trench nero lungo fino al ginocchio spezza con un jeans a zampa di elefante e scarpe aperte. Rigorosamente senza calze.

foto Olycom



Appare sempre inappuntabile come se la sua vita fosse un set cinematografico. Passo deciso, sguardo leggermente basso e lunghi capelli che coprono in parte il volto non le impediscono di mostrare la sua straordinaria bellezza.



Anche il look non fa una piega. Decisamente più coperta nella parte alta, si concede un pantalone con un tessuto leggero. La zampa è tornata di moda e lei, che per anni ha sfilato sulle più importanti passerelle di tutto il mondo, la sfoggia con eleganza e naturalezza. Così come le scarpe con plateau di sughero. Aperte davanti sfidano le temperature di fine febbraio. Ma la cosa sembra non turbarla e, con la sua secondogenita vestita come una piccola Cappuccetto Rosso, entra in auto e scompare, come una vera diva.



Ospite delle sfilate di Dolce&Gabbana nella settimana della moda raggiunge gli amici stilisti in centro dove presentano la loro collezione estiva. Monica è madrina dell'evento.