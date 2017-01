Le curve di Irina Shayk seducono il Sud Africa

La top sulla cover di FHM Marzo

24/2/2012

Non c'è mese dell'anno in cui Irina Shayk non compaia sulla cover di qualche magazine. E per marzo la sexy fidanzata di Ronaldo è stata assoldata da FHM Sud Africa. Il mondo, specie quello maschile, è grato alla Russia per una simile bellezza e per tanta sensualità condensata in una donna.

foto Facebook

"Amo leggere e i miei autori preferiti sono Murakami e Dostoevskij", così la splendida modella racconta nell'intervista al magazine: "Leggo molti libri di storia e libri sugli animali. Ho studiato per 7 anni in una scuola di musica e adoro la musica classica. Ma mi piace anche l’hip-hop e l’R&B".



La sua bellezza stellare? Non è sempre stato così, da piccola, così rivela la Shayk, a scuola non era molto popolare tra i ragazzi: "Si prendevano gioco di me per la mia carnagione più scura e per la mia corporatura, magra e alta". Le cose sono cambiate molto presto e le sue curve, adesso, sono tra le più conturbanti e sexy del mondo. L'anatroccolo si è trasformato in uno splendido cigno. Alla conquista del Sud Africa, dove Irina ha anche posato, tra giraffe e zebre per lo spettacolare servizio in bikini di Sports Illustrated. L'Africa è asi suoi piedi.