Per Lapo anche la "Rossa" è mimetica

Elkann in giro per Milano con la sua Ferrari personalizzata...

24/2/2012

Una cosa sembra ormai chiara: quello per le macchine in versione mimetica per Lapo Elkann è un vero pallino. Qualche mese fa il suo Suv era passato alle cronache per essere stato abbandonato con nonchalance sui binari del tram in una via di Milano. Qualche sera fa invece il rampollo di casa Elkann ha sfoggiato una Ferrari rigorosamente "maculata" verde militare. Altro che mimetizzato, Lapo non perde occasione per farsi notare!

foto Olycom

La cosa non deve stupire più di tanto, d'altronde è noto che Lapo non è esattamente un tipo riservato che non attira sguardi su di sé ogni volta che si presenta in pubblico. Basti pensare alla mise celeste sfoggiata in tribuna al San Paolo di Napoli qualche sera fa per la partita di Champions League contro il Chelsea.



In quanto alle macchine il "mimetico" è la sua ultima passione. Il primo esperimento è stato con la Jeep Grand Cherokee, poi, evidentemente soddisfatto, ha deciso di adottare lo stesso trattamento a una Ferrari 548 Italia. Inutile dire che tutti gli sguardi fossero su di lui e sul suo bolide. D'altro canto niente di male, meglio attirare l'attenzione così che bloccando un tram per un'ora con un parcheggio sui binari...