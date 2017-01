Le trasparenze che stuzzicano

Dalla Parietti alla Price, sexy e maliziose

24/2/2012

Sono bastate le previsioni meteo, che salutano il grande freddo, e le trasparenze tornano a spadroneggiare. Il desiderio di osare, ma soprattutto di farsi notare stuzzica sempre la mente delle star che amano mostrare il meglio di loro. Lo sa bene Alba Parietti che con un abito nero trasparente mostra le sue forme o la "scandalosa" Katie Price, sempre più nuda che vestita.

foto Olycom

Anche la trasparenza è una perfetta arma di seduzione. Come sappiamo ogni star conosce bene il proprio punto di forza ed è proprio quello che ama mettere maliziosamente in mostra. C'è chi ne fa uno nelle occasioni speciali, come Alba Parietti alla presentazione del suo libro o Carol Alt in una serata di gala. Non ultima Ivana Mrazova sul palco di Sanremo. C'è poi chi la sfoggia con grandissima naturalezza, proprio come fa la bellissima Sharon Stone con le sue sexy magliettine sempre molto leggere e aderenti e Kim Kardashian in leggings trasparenti per fare jogging tutti i giorni.



La spregiudicata Katie Price insegna: tra miniabiti e trasparenze sa come divertirsi nelle notti londinesi. Autoreggenti e tanga in bella vista sotto un leggero abito di maglina ed ecco che gli uomini capitolano ai suoi piedi.