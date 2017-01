La Tommasi:la prima no-slip sono io

"La mia farfallina in un fuori onda"

23/2/2012

La prima no-slip sono io! Mentre il Paese ancora si interroga se Belen Rodriguez aveva o no le mutande sul palco dell'Ariston scatenando polemiche e prese di posizione, non ultime quelle della Zilli e della Hunziker contrarie alla donna-oggetto, Sara Tommasi entra nella bagarre e rivendica di essere stata la prima a presentarsi in televisione senza biancheria intima. “La mia farfallina si è vista solo in un fuori onda” dice.

Il clamore è la sua specialità, dentro e fuori lo schermo. Ha posato in mutande e autoreggenti davanti a un bancomat, si è fatta fotografare in atteggiamenti hot, scosciata e scollata, ha reso dichiarazioni bollenti sul sesso e sull'amore e ora torna a fare scalpore. Nella polemica sugli aspetti più trash del festival della canzone, la Tommasi entra nel merito. Ovviamente non per dire che forse lo spacco di Belen era eccessivo o non era il caso, come hanno fatto altre, ma rivendicando per sé il primato di no-slip girl in tv.



"Sono stata io la prima – ha rivendicato intervenendo alla Zanzara – lo scorso anno a presentarmi nel salotto di Chiambretti senza mutande. Ma la mia farfallina si è vista solo in un fuori onda mentre mi alzavo dalla poltrona. La farfallina di Belen l’hanno vista 16 milioni di spettatori. Sono sicura che a consigliare Belen sia stato Corona... Uno che di scoop che facciano parlare se ne intende". "Una come Belen si ispira a una come me che non sono nessuno? – conclude la Tommasi- E' che sono stata fatta fuori da tutti i giri che contano. A questo punto spero che il prossimo anno sul palco dell’Ariston chiamino me".