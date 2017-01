Dita Von Teese lancia la sua moda

Corsetti e guepiere per sedurre

23/2/2012

Chi meglio di Dita Von Teese poteva rappresentare la donna sexy e affascinante in guepiere, reggiseni, corsetti e giarrettiere? La regina del burlesque che da anni si ispira alla lingerie d'epoca, ha disegnato una sua linea di biancheria intima che promuove indossando lei stessa. La collezione chiamata Von Follies vede capi che trasudano charme e sensualità, che Dita sa portare con ineguagliabile sex appeal e malizia.

foto LaPresse

Per la star del burlesque, la collezione è studiata per far sentire seducente qualsiasi donna con qualsiasi taglia. Von Follies è ispirata alla lingerie d'epoca con reggiseni, corsetti e accessori disegnati dalle stessa star del burlesque fatti di pizzi e merletti, gli stessi che Dita sa trasformare sul palco in abiti di scena. Ma è anche attenta anche al lato economico. "Il compito per me è far sentire sexy tutte le donne - ha detto Dita - sono orgogliosa di farlo mantenendo comunque prezzi accessibili". I costi vanno da circa 12 euro per reggiseni e slip a 120 euro per le 'chemise' per la notte. on Teese aveva annunciato la sua nuova impresa già nell'aprile scorso, anticipandola con una sola foto di se stessa a novembre con addosso un due pezzi. Ora ha dato libero sfogo alle sue creazioni e si è fatta fotografare con il suo intimo addosso. Chi la ama, la segua...