Lea Michele, lato B in primo piano

Sexy in bikini sotto il sole

23/2/2012

Chi si sta godendo il miglior panorama, l'attrice Lea Michele voltata verso il mare o chi le ha scattato la foto immortalando il suo tonico lato B? In bikini fucsia, la protagonista indiscussa di Glee si sta ritagliando un momento di relax al caldo. Capelli raccolti e braccia alzate verso il cielo permettono al suo sinuoso fisico di essere baciato dal sole. Poco sopra la natica destra un piccolo tatuaggio.

foto Twitter

Mentre sorseggia la sua fresca bevanda in riva al mare, l'attrice si diverte a immortalare qualche momento della giornata. E su Twitter posta le foto. Immagini che mostrano le sue gambe perfette e dei piedi un po' insofferenti. Ai più attenti non può infatti sfuggire l'alluce valgo. Sappiamo bene che la perfezione non esiste e poi, dopo aver regalato ai suoi followers la visione di un sedere così tonico, perché soffermarsi sui dettagli...