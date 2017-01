Selvaggia, ormoni in tilt per Renga

Lei su Twitter si scatena col cantante

23/2/2012

Bello è bello. Romantico pure. Come dare torto a Selvaggia Lucarelli che da quando Francesco Renga si è esibito a Sanremo ha perso la testa per lui. “Renga mi fa ufficialmente sangue. Comunicatelo al notaio” aveva scritto Selvaggia, lanciando un appello: “Voglio Renga sul palco senza mutande”. Lei cinguetta, lui replica divertito. E in un'intervista Francesco azzarda: La tua bellezza è dedicata ad Ambra? Forse o magari a un'altra donna”.

foto Olycom

Lui ha raccontato che quando non riesce ad addormentarsi la notte pensa a un'immagine rassicurante: lui e la sua compagna in una baita di montagna sepolti dalla neve ma con il frigo pieno di cibo. Come non perdere la testa per un uomo così?



Dopo tanto parlare delle mutande di Belen, la Lucarelli ha lanciato una proposta “alternativa”: per par condicio anche Renga sul palco senza mutande. E poi ha sperato nella vittoria del cantante, padre di due bambini e compagno di Ambra Angiolini: “Avete fatto condurre il festival a una solo perché è gnocca, quindi ora mi fate vincere Renga solo perché è un figo imperiale. Grazie”.



Lui non ha vinto, ma Selvaggia ha continuato a cinguettare: “Scusate ma mi starei ancora riprendendo dalla figura di m... Nel programma radio "La zanzara" stasera Cruciani ha intervistato Renga. E in chiusura gli ha raccontato che ho invocato la sua presenza sul palco senza mutande. Basta. Prendo le le distanze dai miei ormoni”. E poi ancora: “#Renga vorrei essere il tuo hastag, sappilo”. Manco farlo apposta al ristorante in cui va trova la foto del suo idolo e la posta: “Quando una c'ha un karma, il karma la insegue pure al ristorante”. A questo punto Francesco replica: “Vabbé... Allora è così che deve andare! Ciao, grazie... Baci”. Andranno avanti?