Eva Riccobono: "Seduco con la simpatia"

La top model si racconta a Tgcom24 tra amore e passioni

23/2/2012

Altro che capezzoli e mise super sexy, Eva Riccobono punta sulla simpatia. Perché alla top model non piace la seduzione classica, meglio un jeans (mai a vita bassa) e una t-shirt bianca. Alla sfilata di Francesco Scognamiglio, dove Tgcom24 l'ha incontrata, la modella parla a ruota libera di amore (con Matteo Ceccarini stanno insieme da otto anni), cibo ("mangio tanta polenta") e seni su Twitter ("era un'ombra della foto, non un capezzolo").

foto Olycom