Coppie al bacio sotto la Madonnina

Satta e Boateng, coccole per strada

23/2/2012

Una ventata di aria primaverile fa uscire allo scoperto le coppie vip che per le strade di Milano non perdono occasione per scambiarsi effusioni in pubblico. Antonella Mosetti e Aldo Montano passeggiano abbracciati e sorridenti, anche la coppia total black, formata da Morgan e Jessica, si scambia un bacio appassionato davanti a un venditore di panini. Melissa Satta e Boateng si tengono per mano e si coccolano al bar.

foto Olycom



Stanno insieme da anni, ma si amano come i primi giorni, Montano e la Mosetti si comportano come due fidanzati affiatati girando per il quadrilatero della moda senza separarsi per un solo secondo. Entrambi in jeans e giacca corta, sembrano due indossatori (come non notare gli stivali di lei?). Allegri e spensierati si godono la loro trasferta meneghina e lui non perde occasione per baciare sulla guancia la sua compagna. Ovviamente piĆ¹ che consenziente.



Anche la storia d'amore di Morgan e Jessica, nata sotto i riflettori di X Factor, procede a gonfie vele. I due, vestiti di nero, minigonna per lei e completo per lui, proseguono sicuri per la loro strada. Solo davanti a un venditore ambulante di panini riescono a manifestare la loro vena romantica: un bacio scenografico e molto ironico catalizza l'attenzione anche dei meno curiosi.



Melissa e Boateng, camminano mano nella mano, lei sorridente, lui serio dietro i suoi occhiali da sole. Dopo una sessione di shopping si concedono un attimo di pausa in un bar, dove lei, stanca, si appoggia al suo campione, poi lo bacia e accarezza con tenerezza. Insieme da qualche mese, i due sembrano felici e sereni. Che sia una cosa seria?