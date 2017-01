La Puccini e Santamaria a mollo

Passione senza freni nelle terme

22/2/2012

Tra tira e molla, instabilità e amore altalenante, riecco Vittoria Puccini e Claudio Santamaria. Tornati single lei dopo l'addio ad Alessandro Preziosi, lui a Delfina Delettrez Fendi, a un anno dalla loro prima uscita allo scoperto insieme, sono stati beccati dal settimanale Chi a San Casciano dei Bagni (Siena) nella piscina termale di un hotel dove si erano rifugiati per un weekend romantico. I due non resistono alla passione.

foto Olycom

Si guardano, si abbracciano, si baciano. Vittoria e Claudio sembrano poco interessati alle virtù dell'acqua termale e più impegnati in scambi di tenerezze. La piscina dell'albergo tra le colline toscane all'ora di chiusura è semideserta e i due attori ne approfittano per un bagno a due lasciandosi andare ai bollenti spiriti. Vittoria sempre così flemmatica e tranquilla si fa travolgere dalle emozioni e con Claudio si trasforma in una innanmorata focosa e disinibita.