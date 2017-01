Kelly, un seno da bomba sexy

Scollo vertiginoso e décolleté esplosivo

22/2/2012

Alla sfilata di Giles Deacon, durante la London Fashion Week, l'attrazione principale è stata lei. Anzi il suo conturbante e voluttuoso décolleté. La splendida Kelly Brook, inguainata in un abito nero da "bambolina sexy", ha sfoggiato una scollatura vertiginosa dal quale il suo seno XXL sembrava poter esplodere da un momento all'altro.

foto Olycom

Sensuale e affascinante la modella inglese 32enne ha catalizzato gli sguardi con le sue curve generose e "mediterranee". Altro che modella anoressica. Kelly rappresenta il prototipo della bellezza formosa e conturbante per eccellenza. E non nasconde il suo piacere nel mangiare.



In una recente intervista ad OK! Magazine la Brook ha detto: "La prima cosa a cui associo il mio pensiero di soddisfazione è il cibo. Amo mangiare!". E si vede!