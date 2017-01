Satta, i suoi piedi come salsicce

Il primo piano con lo smalto su Twitter

22/2/2012

Molte donne hanno la passione per le scarpe: da ginnastica o col tacco altissimo, colorate o sobrie, eleganti o casual. Molti uomini sono feticisti dei piedi. Per questo abbiamo sbirciato nella scarpiera di Melissa Satta e vi proponiamo una serie di modelli di calzature che lei adora. Le ha twittate lei stessa sul suo profilo e non mancano neppure i primi piani dei suoi piedi con tre differenti smalti. Ma secondo voi sono delle salsicce?

foto Twitter

L'ultima immagine dei piedi dell'ex velina durante una seduta di pedicure risale a poche ore fa. La Satta si è dipinta le unghie di rosso scuro e ha scritto: “I miei piedi sembrano salsicce!”. Con ironia. Visto che non è la prima volta che Melissa carica le foto dei suoi piedini nudi. Ora c'è lo smalto rosso scuro, poi quello fuoco e prima ancora quello più delicato rosa chiaro. E che le piacciono le scarpe è evidente. Ha condiviso con i suoi followers diversi modelli: dalle taccatissime blu cobalto alle jogging con le stringhe fucsia, da un vecchio paio color viola alle ultime acquistate per corriere, dagli stivaletti neri per la calpestare la neve a quelli pelosi per combattere il freddo. Ai feticisti non resta che guardare...