Bar Refaeli sexy tennista in lingerie

La top disegna una linea d'intimo

22/2/2012

Sul campo di Wimbeldon, in intimo, lato B mozzafiato e racchetta in mano, ruberebbe la scena a chiunque. Bar Refaeli, modella israeliana, ex di Leonardo Di Caprio, diventa stilista e disegna una linea di lingerie casual e sportiva, Under me, e per il lancio mostra le sue curve perfette in una serie di scatti da tennista.

foto Facebook

Col tennis la splendida modella sembra avere un feeling particolare. Poche settimane fa la rivista americana Sports Illustrated le ha dedicato un servizio fotografico senza veli. Bar ha posato super sexy nientemeno che accanto alla star del tennis Rafael Nadal. A Wimbledon il pubblico avrebbe omaggiato la coppia con una standing ovation.



Ma se in lingerie la top seduce con forme perfette e pose bollenti, in jeans e t-shirt Bar sembra... un'altra. Paparazzata per le vie di New York la modella mostra curve più morbide e rotonde e il gossip ha già pronta la sua implacabile sentenza: la Refaeli è ingrassata. Basta guardare gli scatti per la nuova linea d'intimo però e il dubbio è subito dissipato. Sexy e conturbante sul corpo di Bar non c'è un filo di grasso in più.