Fisici da spiaggia, ecco le più hot

Scegli la vicina di ombrellone ideale

22/2/2012

L'estate si avvicina e la prova costume incombe. Meglio allenarsi in palestra e mostrare un fisico muscoloso o lasciare libere le curve di ondeggiare sul bagnasciuga? Da una classifica stilata per conto del gruppo Debenhams il fisico da spiaggia più bello di tutti i tempi è quello di Marilyn Monroe, ma tra le bellezze italiane è difficile individuare la più sexy in costume. Meglio la Ferilli o la Cucinotta? La Colombari o la Blasi?

L'indagine condotta da una grande catena di distribuzione britannica ha visto salire sul primo gradino del podio la Monroe, seguita dalla voluttuosa Christina Hendricks, Ursula Andress e dalla prorompente Kim Kardashian. Il risultato sembra premiare i corpi più rotondi, lasciando agli ultimi posti della classifica le più sottili curve di Rihanna o Jennifer Aniston. Questo sarebbe la prova – secondo l'indagine – che le figure più prosperose sono ancora molto desiderabili e sulla spiaggia piace di più un fisico tondo piuttosto che uno scarno.



Chissà se anche gli italiani sul bagnasciuga preferiscono vedere le curve di Mariagrazia Cucinotta o il fisico asciutto di Elisabetta Canalis. Sotto il sole riflette di più il fondoschiena morbido di Valeria Marini o quello scolpito della Piccinini? E come vicina di ombrellone sarà più bello vedere Sabrina Ferilli o Maurizia Cacciatori. Guarda e vota...