Guendalina nel mondo dei balocchi

Con lei anche Daniele e l'amica Karina Cascella, assente Sasà

21/2/2012

Guendalina Canessa, Daniele Interrante e la piccola Chloe si tuffano nel paese dei balocchi. All'inaugurazione del negozio "Universo bimbo" di Milano, si perdono tra gli scaffali pieni di peluches, bambole e costruzioni. Insieme a loro Karina Cascella e la sua Ginevra. Nessuna traccia del compagno Salvatore Angelucci, con cui è in crisi da tempo. Bambine nei carrelli e via... il divertimento ha inizio!

foto Olycom

Quando si entra in un negozio di giochi è sempre difficile capire se si stanno divertendo di più i genitori o i figli. Molto probabilmente è la stessa cosa che stanno vivendo Guendalina e Daniele, sorridenti e particolarmente allegri all'apertura di un negozio per cuccioli.



L'ex gieffina è impeccabile come sempre, scarpe con il tacco, calze coprenti e miniabito viola con piccole fantasie. Un cappottino nero con volants sulle spalle lascia comunque scoperte le sue sinuose gambe. Per Daniele abbigliamento più comodo: jeans, scarpe da tennis e immancabili occhiali da sole.



All'interno dello store anche Karina Cascella, in jeans, maglietta nera e foulard con teschi gialli. Il volto appare sereno, non più tirato come nei mesi scorsi quando dichiarò di avere dei problemi con il padre di sua figlia. Tutto merito della magia del mondo dei piccoli che finisce per incantare anche i grandi?