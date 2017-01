JLo e Casper innamorati a Rio

La coppia balla il samba al carnevale

21/2/2012

Maglietta glitterata rossa, jeans attillati, scarpe col tacco, cerchietto nei capelli sciolti sulle spalle, scatenata e innamorata. Ecco Jennifer Lopez nella tribuna degli ospiti vip durante la sfilata del Carnevale di Rio in Brasile. Inseparabile dal suo fidanzato di 18 anni più giovane, Casper Smart, Jlo è apparsa in splendida forma. La star si è irritata solo quando i fotografi la volevano immortalare mentre mangiava patatine fritte.

foto Ap/Lapresse

Dopo la rottura con il marito Marc Anthony, la star portoricana ha fatto in fretta a voltare pagina e a consolarsi finendo tra le braccia del giovane ballerino Casper con cui ora è davvero inseparabile. La cantante e attrice era la principale ospite della manifestazione brasiliana e lei non ha certo deluso le aspettative. Durante la sfilata si è mostrata molto partecipe e divertita e si è data ai balletti sfrenati dal palco vip (che ha ospitato anche Fergie, Monica Bellucci e Sharon Stone) . Tra messaggini al cellulare, fotografie, chiacchiere e sorrisi con Casper, la Lopez ha salutato i carri che sfilavano e a più volte sollevato le braccia in aria in segno di vittoria.