Rihanna, look casual in reggicalze

La cantante trasformista e sempre provocante

21/2/2012

Reggicalze e look un po' "tamarro" per la bella Rihanna, che esce dal suo hotel a Londra e saluta i fans il giorno del suo 24mo compleanno. Provocante anche quando non sfoggia eleganti mise la cantante dimostra di aver classe e saperci davvero fare quando si tratta di "trasformazioni".

foto Olycom

Decisamente casual Rihanna ha smesso gli abiti da star da red carpet e si si è vestita come una ventenne. Collants e shorts ed autoreggenti arancioni, maglietta con Bob Marley e giacca extra large a quadri, oltre a un fiocco in testa stile ‘Mamy’ di ‘Via Col Vento’.



Pochi giorni prima aveva sfoggiato un abito verde super sexy alla presentazione modaiola di Stella McCartney, mentre la sera del suo compleanno ha mostrato un look total black con pellicciotto bianco al ristorante giapponese Nazomi dove ha festeggiato con alcuni amici. Camaleontica Rihanna.