Eva: la polenta contro la cellulite

La Riccobono lancia una nuova moda

21/2/2012

Predica bene, ma razzola male. Volete sapere l'ultima scoperta di Eva Riccobono? Le proprietà nutritive e salutari della polenta, che oltre ad essere digeribile e dietetica sarebbe anche un ottimo rimedio contro la cellulite. Ma se state immaginando la modella abbuffarsi di polenta vi sbagliate, perché Tgcom24 l'ha sorpresa in un supermercato di viale Piave a Milano e nel suo carrello c'erano solo insalata e sushi.

“Anche se sono ancora molto legata ai piatti tipici della mia regione, dopo tanti anni di vita al Nord ho scoperto che la polenta può essere anche un piatto dietetico e digeribile. Infatti se cucinata in modo semplice è un alimento con notevoli capacità nutrizionali, ma mi dicono che può essere anche un fantastico rimedio naturale contro la cellulite! - twitta la Riccobono - Questo perché la polenta di mais è priva di glutine, elemento che se presente in abbondanza favorisce la ritenzione idrica”.



E così, se qualche anno fa Umberto Veronesi diceva che la polenta poteva essere più cancerogena dello smog perché nel 70% delle farine di mais ci sono sostanze cancerogene naturali, ora Eva propone un piatto dell'antica tradizione settentrionale come antidoto per ciccia e inestetismi. “Sapete che sono una fanatica del cibo salutare e se in più mi aiuta a mantenermi in forma cosa c’è di meglio?! Io adoro mangiare la polenta scaldata sulla griglia e condita con olio extravergine d’oliva oppure abbinarla con verdure o funghi, oppure alla montanara con il formaggio per un piatto più sostanzioso!” cinguetta la top model. Peccato però che quando va a far la spesa alla polenta preferisce una ancor più dietetica insalatina.



"E ora come faccio a comprare un broccolo?"

La potenza del web, appena Eva ha letto l'articolo si è armata di cellulare e ha risposto al nostro articolo tramite Twitter: "Informatevi meglio... non ho mai comprato sushi al supermercato... vi invito a scrivere articoli più interessanti...". A noi piace continuare a pensare che il carrello incrociato in quel supermercato fosse davvero spinto dalla bella Eva e, soprattutto, cosa c'è di più interessante per chi si occupa di gossip se non sbirciare in maniera innocente nella quotidianità dei vip? Ecco i Twitter della Riccobono e... alla prossima spesa!