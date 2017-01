Belen e quelle che "slip sì o no?"

C'è chi le chiama c-string, chi post-it, chi slip invisibili, sotto spacchi vertiginosi o mini mozzafiato appaiono e scompaiono ad ogni falcata, lasciando agli osservatori smaniosi un solo interrogativo: mutande sì o mutande no? Belen e la sua farfallina in bella vista hanno tenuto alto il tasso erotico televisivo per una settimana, ma di star che giocano a nascondino con l'intimo lo showbiz è pieno...

Lady Gaga, irriverente e trasgressiva, guida la fila, per lei mutande sì o mutande no è tutto fuorché un problema. La seguono una schiera di bellezze che sanno come intrigare e sedurre. Sul red carpet di Cannes Linda Cardellini ha camminato a lunghe falcate con un abito completamente aperto davanti, mentre la splendida Irina Shayk ha lasciato che lo spacco vertiginoso del suo vestito bianco avorio guidasse gli sguardi tra i segreti delle nascoste virtù.



Lauren Pope gli spacchi li ha preferiti laterali... e se la mutandina sotto c'era, era davvero ben nascosta. Vedo non vedo nei giochi di accavallamento e "sgambamento" di Flavia Vento, Arianna David e Claudia Gerini. Incidenti osé per Cecilia Rodriguez, che segue in sordina le orme della sorella più grande e mostra le mutande mentre prova un vestito. E ancora "slip sì oppure no" anche sotto l'abito di Ivana a Sanremo, che ha pensato bene di cavalcare l'onda dello "scandalo" sexy con spacchi e effetto nude look. Le donne lo sanno, non serve spogliarsi per provocare scompigli ormonali, l'arma di seduzione migliore resta sempre il gioco intrigante e malizioso del "cosa c'è sotto?"