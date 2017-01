Rissa per Pierre Casiraghi: finisce in ospedale

Serata movimentata in un club di New York per il figlio di Carolina di Monaco

21/2/2012

Brutta serata per Pierre Casiraghi che a Manhattan si ritrova coinvolto in una rissa all'interno di un noto night club: un colpo sul volto e finisce in ospedale. Causa del contendere tre bellissime top model. Unico particolare, non da poco, l'assenza della sua fidanzata Beatrice Borromeo, di casa a New York dalla scorsa estate. Che la storia tra i due sia realmente in crisi come si vocifera da tempo?

foto LaPresse

Aria frizzantina nello storico locale Duble Seven dove il principe e degli amici pare abbiano provocato un certo Hock, in quel momento in compagnia di tre regine delle passerelle come Natasha Poly, Valentina Zalyaeva e Anja Rubik. Un bicchiere o forse una parola di troppo ed ecco che la serata prende una brutta piega. Pierre e i suoi compagni, tra cui Stavros Niarchos III, ex fidanzato di Paris Hilton, vengono colpiti e scaraventati a terra. Per il figlio di Carolina di Monaco la serata si conclude in ospedale, Hock finisce direttamente in tribunale.



Di Beatrice, però, neanche l'ombra. Lei che proprio nella Grande Mela sta inseguendo il sogno del giornalismo non si è mai vista al fianco di Pierre nella sua trasferta Oltreoceano. Se consideriamo che il bel principe, dalla fama di sciupafemmine, sia andato a divertirsi nella Manhattan "che conta" cercando (a quanto pare) di avvicinare delle bellissime donne, non rimane che attendere le conferme ufficiali sulla fine del loro amore.