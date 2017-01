I due volti di Melissa

Struccata e ombrosa mentre fa shopping

20/2/2012

E' lei o non è lei. Sì, è proprio lei, Melissa Satta. Per le strade di Milano gira con una tuta larghissima e occhiali da sole. Un felpone con cappuccio le ripara la testa dal freddo e ai piedi delle comode scarpe da tennis. Viso acqua e sapone. Unico vezzo lo smalto rosso. Ma da Chiambretti sembra proprio un'altra persona. Trucco impeccabile, minigonna inguinale e tacchi vertiginosi. Ecco le due facce di Melissa.

Mentre il fidanzato Boateng si concentra in campo, la Satta lo fa tra i negozi del centro. La tenuta è la stessa, sportiva. Sul volto un po' ombroso nessuna traccia di fard e ombretto. Vestita di nero e grigio, con il capo coperto sembra quasi irriconoscibile mentre si diletta a fare compere. Melissa lo sa bene che in tuta e scarpe basse è più facile spogliarsi per provare quegli abitini sexy e maliziosi che indossa nelle sue occasioni speciali.



Ed eccola infatti al Chiambretti Muzik Show con un vestitino leggero dalla stampa zebrata che lascia scoperte le spalle e le lunghe gambe. Ai piedi scarpe aperte con plateau color azzurro. Irrinunciabile il tacco a spillo altissimo. Capelli leggermente ondulati e un trucco perfetto illuminano il suo viso. Anche la sua espressione è differente, qui ride e scherza spensierata. Solo lo smalto non è cambiato, sempre lo stesso rosso fuoco.