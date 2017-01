Nicole Minetti e il lato B perfetto

Le proporzioni del suo fondoschiena sono da manuale

20/2/2012

Stivali leopardati, leggings attillati che sottolineano le perfette proporzioni del suo lato b. Nicole Minetti non ne sbaglia una quando si tratta di sex appeal. Le curve del suo fondoschiena raggiungono la perfezione teorizzata dallo psicologo David Holmes ottenendo il punteggio massimo almeno in tre delle sei variabili da lui identificate.

foto Olycom

Shape (forma), circularity (rotondità), bounciness (rimbalzo), firmness (compattezza), skin texture (consistenza della pelle) e (proporzioni fianchi-vita), gli elementi presi in considerazione da Holmes.



Di questi in quanto a rotondità, forma, compattezza e proporzioni fianchi-vita Nicole non è seconda nemmeno a J.Lo, il cui sedere è considerato il prototipo di quello perfetto. La bella consigliera passeggia per le vie di Milano, visibilmente preoccupata di non farsi notare dai fotografi e un po' corrucciata, ma ai flash non riesce a sfuggire, proprio come Pippa, con la quale in comune ha, se non altro, proprio un lato B da urlo.