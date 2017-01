Elisabetta e Steve, che baci romani

La Canalis a Roma con il fidanzato

20/2/2012

Dagli abiti eleganti e dal trucco delle grandi occasioni alla canottierina bianca e cappottino nero, look casual e make up leggero. Elisabetta Canalis dopo le serate sanremesi è volata a Roma per rilassarsi e dedicarsi allo shopping con il fidanzato Steve-O. Li avevamo sorpresi impegnati in acrobazie hot a Los Angeles, ora li ritroviamo mano nelle mano mentre si baciano teneramente nel camerino di un negozio della capitale. Che fidanzatini!

foto Olycom

Durante il festival della canzone è stata un po' oscurata dalla prorompente Belen Rodriguez, ma una volta scesa dal palco Eli ha trovato Steve-O ad aspettarla e a farla diventare l'unica protagonista delle sue giornate in Italia. Dalla città dei fiori in cui la Canalis vestiva i panni della diva in abiti eleganti e super trucco, i fidanzatini sono volati a Roma per dedicarsi alle coccole e allo shopping. Al posto dei tubini luccicanti e dei sandali dal tacco vertiginoso un bel cappottino nero, jeans attillati e stivaloni country per Elisabetta che ha passeggiato mano nella mano con Steve-O come una ragazzina innamorata e felice.



Poi sono entrati in un negozio. La ex velina si è sfilata il cappotto rimanendo con una canottiera bianca sotto la quale si intravedeva il reggiseno nero. Lo stuntman non ha resistito e colto da un moto di passione l'ha abbracciata e baciata. Poi i due hanno acquistato un trancio di pizza e sono scappati via verso casa.