Melita: "Di nuovo nuda quando sarò mamma"

L'ex gieffina si racconta tra amore e progetti futuri a Tgcom24

20/2/2012

Melita ha catalizzato l'attenzione di flash e fan a Sanremo - durante le giornate del Festival - perché ospite in un negozio Fruscio della città dei fiori. "Sono molto felice di aver lavorato ancora una volta con il fotografo Joseph Cardo - spiega -. Mi conosce da quando avevo 17 anni e muovevo i primi passi come fotomodella. Però mi dà fastidio se continuano a dire che poso nuda per questa campagna".

foto Da video

Perché ti infastidisce?

Prima di tutto sono foto molto belle e non volgari, poi indosso bellissimi capi di lingerie, indumenti intimi e di nudo c'è proprio poco. Ma solo in Italia c'è questa percezione, basti pensare alla linea di intimo internazionale Victoria's Secret, lì le modelle vengono osannate e rispettate e nessuno pensa che siano volgari o nude.



Rinneghi il calendario di Lucignolo?

Assolutamente no! E sono sempre grata a Mario Giordano e Studio Aperto per avermi supportata in quella iniziativa. Però ormai è passato tanto tempo da allora e anche io sono diversa, cambiata.



E' successo qualcosa nella tua vita?

Il mio obiettivo è quello di poter stare più serena possibile, tranquilla. Ho passato dei momenti abbastanza difficili specie quando le luci dei riflettori cominciavano a spegnersi e anche il lavoro magari non andava proprio benissimo. Ma oggi, a 26 anni, sono più forte e determinata.



Pronta per altre sfide professionali?

Certamente. Di sicuro sarò in tour questa estate con Radio Bruno, dove conduco un programma. Poi so anche cucinare! Mi piacerebbe fare una nuova trasmissione: 'Cotto e bruciato'! (ride, ndr)



C'è anche spazio per l'amore in tutto questo?

E chi lo sa, no comment (sorride e il volto si illumina radioso, ndr).



Allora possiamo tranquillizzare i tuoi fan che non poserai mai più nuda?

Per ora non lo farò. Sicuramente accadrà di nuovo quando farò un bambino, mi piacerebbe posare nuda assieme a un bebé. E' una immagine che trasmette serenità, materna.



Andrea Conti