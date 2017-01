Vargas El loco flirta con una ex Playmate?

Il calciatore viola nei guai in famiglia e in campo

17/2/2012

Quando il gossip scende in campo per i calciatori spesso è sinonimo di guai. Sta succedendo a Juan Manuel Vargas, giocatore peruviano della Fiorentina. Scarsi risultati col pallone negli ultimi tempi e tanti rumors sulle sue relazioni extraconiugali. Specie quelle con l'ex coniglietta di Playboy Perù, l'avvenente Tilsa Lozano.

foto Facebook

Per lei El Loco avrebbe lasciato la moglie Blanca e il flirt con l'ex Playmate l'avrebbe messo letteralmente Ko anche in campo professionale.



Lui ammette di essersi separato dalla sua compagna, ma smentisce la relazione con Tilsa e dice: "Se dovete criticarmi, fatelo per le mie mancanze in campo e per nient'altro". In Perù intanto non si parla d'altro.



Sulla separazione da Blanca Rodriguez non si sa di più, ma il calciatore insiste che non si macchi "l'onore di individui e di famiglie" e che si parli più di calcio che di gossip.