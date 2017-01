Jude Law, stempiatura in vista

L'attore non si nasconde più

17/2/2012

Bruce Willis insegna: non sono i capelli a fare di un uomo un sex symbol. E così anche Jude Law ha deciso di farsene una ragione e alla stempiatura che avanza a grandi passi si è rassegnato e non si nasconde più dietro improbabili cappelli. Sul red carpet parigino per la prima del suo ultimo film Sherlock Holmes ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto e arrendersi all'evidenza: all'alba dei quarantanni il rischio calvizie è in agguato.

foto Olycom

L'attore, tra i più affascinanti dello star system, viveva male il rapporto con la sua capigliatura e il suo veloce percorso verso la stempiature evidente lo aveva portato a rifugiarsi dietro i berretti. Lo scorso anno ha cominciato a perdere sempre più capelli, ma dall'estate ad oggi il nuovo look non passa certo inosservato. Con i capelli un po' più lunghi si notava meno, ora che l'attore ha scelto di radersi, la stempiatura è netta. Per fortuna quell'aria da good boy sbarbato e destinato alla calvizie sembra piacere alle fan...