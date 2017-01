Sharon Stone, splendida over 50

Intimo e gambe.... da "Basic Instinct"

17/2/2012

Top nero trasparente e reggiseno a vista, i capelli raccolti, il sorriso ammiccante. E' apparsa così Sharon Stone l'altra sera a Milano all'inaugurazione del negozio Damiani, rossetto rosso, un velo di make up. Bellissima e eternamente giovane, nonostante i suoi 53 anni. E mentre scendeva dall'auto sfoggiando le sue sexy gambe ha saputo scatenare ancora..."Basic Instinct".

foto Olycom

"Avere la possibilità di invecchiare è un grandissimo dono e mi piace l'idea di sentirmi adulta e piena di esperienza", ha detto l'attrice americana, che ha presentato il restyling della boutique Damiani in via Montenapoleone a Milano, raccontando l'episodio di una giornata trascorsa in compagnia di una ragazzina malata di Aids, morta pochi giorni dopo la sua visita.



"Lei non ha avuto la possibilità di crescere e per me questa è stata una grande lezione di vita - ha spiegato Sharon Stone - la grazia per me è capire che esiste un mondo di adulti che viaggiano, leggono, fanno sesso e si accettano per come sono". "Non capisco invece perché nel cinema e nella pubblicità trasmettano l'idea che si è belli solo se si è giovani - ha sottolineato - io sono adulta e non ho bisogno di cambiare e di sentirmi una ragazzina".



Secondo l'attrice, "a differenza di adesso, le star del passato potevano invecchiare in pace, senza doversi sentire per forza delle ragazzine". Lei invece non ha bisogno di sentirsi una ragazzina. Il passare degli anni l'ha resa ancora più bella e affascinante e le permette di affermare che a farla sentire più sexy le bastano ..."Delle lenzuola davvero belle..."