Corvaglia, primo bikini da mamma

La ex velina in formissima al mare

17/2/2012

Twitta da San Francisco dove si è trasferita con il marito Stef Burns e la figlioletta, ma poi va alle Hawaii per una settimana di mare e non resiste alla tentazione di postare una sua foto sulla spiaggia. In bikini naturalmente. Indossa un costume a due pezzi con la fascia sul seno che sembra cadere da un momento all'altro per mostrare i capezzoli, ma la ripresa non è ottima e lo zoom non fa miracoli. Ecco Maddalena Corvaglia in formissima.

foto Twitter

Fisico asciuttissimo, pancia piatta, gambe toniche e seno al top. La Corvaglia mamma è raggiante e decisamente in linea. E' in America da diverse settimane, ma con il social network tiene informati fan e amici su quel che fa: da quando imbianca la cameretta della sua bimba, Jamie Carlyn, nata lo scorso 29 settembre dall'unione con il chitarrista di Vasco, sposato in gran fretta in primavera, alla prima multa che riceve negli States, passando per la seduta sotto la lampada abbronzante e la merenda con le friselline. E con l'amica Elisabetta Canalis si racconta. I fan però aspettano le sue foto. Lei li accontenta con il primo bikini post-parto. Ora occhi puntati sull'album...