Stacy incanta alle sfilate in pizzo rosso

La Keibler super sexy a New York

17/2/2012

Abito in pizzo rosso aderenete e trasparenze, a disegnare perfettamente le sue splendide curve sensuali. Così Stacy Keibler, la fidanzata di Clooney, ha fatto il suo ingresso, trionfale, alle sfilate newyorkesi della moda in compagnia di altre bellezze del calibro di Bar Refaeli e Petra Nemocova. Ma senza George.

foto Afp

Già alla sfilata di Michale Kors la bella Miss Clooney aveva sedotto tutti con le sue forme sottolineate da un abitino stretch marrone. In prima fila alla sfilata di Marchesa la bella Stacy ha dimostrato ancora una volta classe, eleganza e sex appeal. loti che, stando ai rumors americani, non le garantiranno comunque la lunga durata della sua love story con il divo hollywoodiano.



A parlare di fine imminente è tabloid americano “The Enquirer”, secondo il quale Clooney starebbe per dire addio a Stacy. Più precisamente il bel George si defilerà dalla relazione esattamente dopo gli Oscar del 26 febbraio dove l’attore-regista è candidato a tre statuette. A regolare la rottura ufficiale, che sarà annunciata con un comunicato, il solito "contratto" stipulato a inizio relazione con l'ex campionessa di wrestling. Un contratto che stabilirebbe tempi e durata della love story, proprio come sarebbe successo con Elisabetta Canalis. Se ciò sia vero e o non, nessuno lo conferma. Miss Keibler non sembra per niente turbata e la sua bellezza ha incantato il red carpet delle sfilate. Dal canto suo George è “più furbo dell’illusionista Harry Houdini a scivolare via dalle catene dell’amore” come scrive l'editorialista del tabloid americano.