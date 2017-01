Jeans e topless, guarda le più belle

Seno al vento per Moss, Rodriguez, Shayk

17/2/2012

Nessuno resiste al fascino del jeans, che sia blu o colorato. Se poi a pubblicizzarlo è una bella modella, attrice o showgirl in topless il successo è assicurato. E così ogni anno si apre la gara alla testimonial più hot che possa indossare i pantaloni e mostrare un po' di pelle nuda. Il 2012 è all'insegna dei seni al vento di Belen Rodriguez, Moss, Shayk, Hessler, Stone, Bundchen, le Kardashian, Alessandra Ambrosio e Ambra Angiolini.

foto Ufficio stampa

Topless e jeans è un'accoppiata senza tempo, che nasce negli anni Sessanta, dalle figlie dei fiori che li portavano ai concerti o ai raduni. Senza dimenticare che proprio la locandina del primo e più famoso film porno della storia, “Gola profonda”, mostra la protagonista Linda Lovelace con un paio di pantaloni slacciati e un bel seno al vento in primo piano. Jeans e topless sono un'arma di seduzione e di erotismo destinata a crescere ed aumentare a seconda del personaggio che la interpreta.



Belen Rodriguez sceglie l'attillato fucsia per incarnare il suo stile bollente e trasgressivo, ma non disdegna nemmeno uno short sfrangiato color blu-jeans. Ambra indossa i jeans e rimane insolitamente con il seno al vento, in una immagine posata e molto seducente. Non è certo la prima volta per Kate Moss che al topless è abituata e con l'aria sempre un po' cupa mostra il suo posteriore ben disegnato da un paio di jeans stretti e aderenti.



La posa classica da jeans e topless è quella di profilo, che accentua le curve del fondoschiena e lascia un effetto vedo-non vedo sul seno. Intrigante e maliziosa risalta il lato B senza dimenticare il décolleté. Lo hanno provato Irina Shayk e Vanessa Hessler in pose ammiccanti e provocanti. Ma poi ci sono le curve perfette di Gisele Bundchen, Lara Stone e Alessandra Ambrosio, sensuali più che mai con i pantaloni attillati e niente sopra. Nella carrellata di bellezze non potevano mancare le prezzemoline Kardashian. Le tre sorelle, che hanno fatto della loro vita un reality, sanno come fare affari e così per promuovere la loro linea di abbigliamento scelgono proprio un servizio pubblicitario in topless e jeans che rimarca le loro curve prosperose.