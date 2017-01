Il sedere di Kim imbambola i flash

La Kardashian con leggins semitrasparenti

16/2/2012

Una passeggiata con un'amica è l'occasione di fare anche del sano jogging. Se poi indossa leggings semitrasparenti, la seduta di ginnastica per Kim Kardashian si trasforma in un servizio fotografico ad alto tasso erotico. Eletta la star con il sedere più bello del pianeta, sbaragliando perfino Rihanna e Pippa, la regina dei reality mette in mostra le sue curve prorompenti e imbambola tutti.

foto Olycom

Impossibile non dare ragione ai 2000 lettori dell'australiano Zoo Magazine che l'hanno voluta sul primo gradino del podio per il suo lato B da urlo. La Kardashian indossa un paio di leggings neri con le strisce bianche che risultano talmente tirati sul fondoschiena della showgirl da sembrare trasparenti.



Occhialoni da sole, maglietta attillatissima e scarpe da ginnastica Kim sfodera la sua seduzione anche durante una semplice corsetta lasciando indietro i fotografi con i flash puntati. Ma dopo aver accentuato il suo florido fondoschiena, la Kardashian nelle occasioni mondane, per par condicio, mette in mostra anche l'altrettanto prosperoso décolleté.



Dopo essersi lasciata alle spalle un matrimonio lampo di soli 72 giorni, Kim è tornata single e nonostante sia stata avvista con il suo ex fidanzato, Reggie Bush, continua a dichiarare di voler rimane da sola per un po'. Intanto a farle compagnia restano le sue abbondanti curve...