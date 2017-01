Il Boa dedica il gol a Melissa

Durante lo shopping però si addormenta

16/2/2012

In campo è tutto energia ed entusiasmo, ma non portatelo a fare shopping! Dopo il suo gol, durante la partita Milan-Arsenal infatti, Kevin Prince Boateng non sta più nella pelle e manda un bacio alla fidanzata Melissa Satta, che ricambia dagli spalti. Ma se lei lo porta in giro per acquisti... lui si addormenta.

foto Olycom

Il solito copione insomma. Lei disposta a tutto, freddo, neve e pioggia compresi, pur di seguire le sue imprese, nel caso del Boa quelle calcistiche. Lui un po' meno interessato alle sue sessioni di shopping.



Maniaca delle scarpe Melissa gli ha chiesto infatti di accompagnarla per negozi, nel quadrilatero milanese, ma mentre lei prova un tacco 12 a lui cala la palpebra. Che noia! Gli stiletti insomma non lo eccitano, non almeno mentre lei li prova.



Se poi facciano parte del kit che lei usa per sedurlo a letto durante le lunghe maratone di cui la stessa Satta si è vantata, non possiamo saperlo. In campo però il campione si risveglia e dopo il gol il primo bacio è per lei che lo ricambia dagli spalti.